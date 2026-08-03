(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro di don Antonio Mazzi nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è in corso il funerale del fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. La chiesa è piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e don Luigi Ciotti. Ai funerali è arrivato anche il presidente di Rcs MediaGroup Urbano Cairo. "Era legato agli ultimi, a chi aveva dei problemi. Aveva la sicurezza di poter aiutare e comunque ci provava sempre", ha detto Cairo prima della celebrazione. "Era una persona straordinaria, con cui ho avuto un rapporto bello. Sono molto dispiaciuto che sia mancato". (ANSA).