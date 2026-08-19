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(ANSA) - NAIROBI, 19 AGO - C'è anche un cittadino italiano, con doppia nazionalità ecuadoriana, tra i sette turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. Si tratta di Michele Sensi Contugi, come riportano media ecuadoriani, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'agenzia nazionale di intelligence. Sensi Contugi, 44 anni, proviene da una famiglia toscana. Sull'elicottero, caduto per cause ancora da accertare nei pressi del monte Ololokwe, oltre al pilota keniano, c'era la moglie Stephany Vasconez. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco. (ANSA).