(ANSA) - VENEZIA, 05 SET - Dramma nella notte nel veneziano: un 23enne di Mestre, verso l'una e mezza di sabato 5 settembre, è morto investito dal trattore che guidava. In base alle prime informazioni, il giovane aveva preso la macchina agricola della sua famiglia per fare un giro assieme a quattro amici, tutti del Veneziano, ma il mezzo si è rovesciato ed è finito in un fosso nei pressi di via Paliaga, in zona Ca' Noghera. Gli amici si sono messi tutti in salvo, riuscendo a saltare fuori dal trattore, mentre il 23enne, che era alla guida, non ha potuto liberarsi ed è rimasto schiacciato dal mezzo. Per rimuovere il trattore sono intervenuti i vigili del fuoco con la gru. Il Suem ha constatato il decesso del ragazzo. I carabinieri hanno compiuto i rilievi e hanno raggiunto la famiglia nei paraggi per comunicare l'accaduto. (ANSA).