(ANSA) - BIELLA, 25 AGO - Un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo al guado di Castelletto Cervo, nel Biellese, dal lato di Mottalciata, e sono in corso le ricerche. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 e il personale della protezione civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. A terra operano i vigili del fuoco con il nucleo Saf e i carabinieri, mentre dall'alto perlustra la zona un elicottero da Varese con i sommozzatori di Milano, presenti anche i sindaci del territorio. (ANSA).