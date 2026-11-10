(ANSA) - PRATO, 10 NOV - Caso di tentato omicidio in una strada di Prato, verso le 13, per l'aggressione a un 37enne, originario del Maghreb, colpito da un uomo che gli ha causato più fratture al volto, compatibili coi pugni sferrati. Il 37enne è in coma ed ora si trova nell'ospedale di Prato. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico. L'aggressione c'è stata in via Filzi da parte di un uomo il quale, secondo la ricostruzione della procura, "dopo essere stato avvicinato con insistenza" avrebbe "iniziato a colpirlo e a percuoterlo facendolo cadere a terra", poi "continuando a infierire una volta accasciatosi". La procura ha disposto ricerche dell'aggressore e coordina le indagini dei carabinieri. (ANSA).