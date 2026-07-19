(ANSA) - GALLIPOLI, 19 LUG - Un 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento è stato aggredito violentemente la scorsa notte all'esterno di una nota discoteca di Gallipoli dopo un diverbio con un gruppo di giovani avventori che era cominciato all'interno del locale. La vittima è stata colpita all'addome e alla testa probabilmente con un tirapugni ed è ora in gravi condizioni ricoverato nell'ospedale vito Fazzi di Lecce. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti insieme ai carabinieri di pattuglia nei pressi della discoteca, il 17enne è stato trasportato in codice rosso nel Trauma Center dell'ospedale. Sull'accaduto indaga la polizia. (ANSA).