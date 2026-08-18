(ANSA) - FUSCALDO, 18 AGO - Sono andate avanti tutto il giorno, ma senza esito, le ricerche dell'ultraleggero scomparso domenica mattina nell'alto Tirreno Cosentino con a bordo gli avvocati Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, e Angela Buccico, di 55, di Matera. Per tutto il giorno la vasta area nel Comune di Fuscaldo è stata sorvolata dall'elicottero e dai droni dei Vigili del fuoco e dall'elicottero dell'Aeronautica Militare, mentre a terra l'impervio territorio caratterizzato da folti boschi è stato percorso da vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti, finanzieri, Protezione civile regionale, Soccorso Alpino e Speleologico Calabria e volontari. In mare, invece, sono state le motovedette della Guardia costiera a pattugliare le acque antistanti il litorale. Lo sforzo dei soccorritori, però, è risultato vano e dell'ultraleggero non è stata trovata traccia. Le ricerche, comunque, proseguiranno anche di notte con le squadre a a terra. (ANSA).