(ANSA) - TORINO, 07 OTT - È deceduto nel tardo pomeriggio di ieri al Cto di Torino, dove era ricoverato da sabato, Gaetano Marchetti, 70 anni, rimasto gravemente ferito precipitando con un ultraleggero a Vespolate, in provincia di Novara. Il velivolo era decollato dal vicino campo volo Gianni Cerutti Fly nel primo pomeriggio. Per cause al vaglio dei carabinieri il mezzo era precipitato in un campo a qualche chilometro dalla pista di atterraggio, prendendo fuoco. Scattato l'allarme sul posto erano arrivati, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. I sanitari, resisi conto delle gravi ustioni di secondo e terzo grado presenti sul novanta per cento del corpo del 70enne, residente a Novara, ne avevano disposto il trasporto, mediante eliambulanza, a Torino dove l'uomo era stato ricoverato con prognosi riservata. (ANSA).