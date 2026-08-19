(ANSA) - FUSCALDO, 19 AGO - Il procuratore della Repubblica di Paola, Domenico Fiordlisi, si è recato sul luogo dove è stato trovato l'ultraleggero precipitato nell'alto Tirreno Cosentino, per compiere un sopralluogo. Il magistrato ha aperto un'inchiesta per accertare quanto accaduto e chiarire la dinamica della caduta del velivolo che ha provocato la morte dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Secondo quanto si è appreso, il velivolo avrebbe preso fuoco nell'impatto col suolo. (ANSA).