(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Dopo 30 giorni ininterrotti con temperature costantemente sopra la media, la prossima settimana finirà l'anomala fase di super caldo. Secondo le previsioni di ilMeteo.it ci sarà, infatti, un calo termico di almeno cinque gradi da Nord a Sud. "Assisteremo - fanno sapere - a un duro scontro tra l'anticiclone africano e una saccatura artica carica di aria fresca norvegese. Come in ogni contrasto frontale tra masse d'aria così diverse, c'è da mettere in conto la formazione di forti temporali". Le massime torneranno ad assestarsi tra i 30 e i 33°C. Prima del cambiamento, però, il Paese sarà alle prese con un altro fine settimana "ancora caldissimo ovunque", disturbato solo da alcuni rovesci al Nord. Per quanto riguarda la discesa d'aria fresca, domenica e lunedì, nelle regioni settentrionali l'aria norvegese si addosserà alle Alpi e soprattutto da lunedì pomeriggio provocherà i primi rovesci sul settore nord-orientale, con 4-5 gradi in meno. Martedì, nel corso della notte forti acquazzoni si trasferiranno dal Nord al Centro, aggredendo prima la Toscana e le Marche. Le temperature inizieranno a crollare e le massime scenderanno di 4°C su queste due regioni, meno altrove. Temperature più basse e instabilità raggiungeranno mercoledì 22 anche il Sud e il resto del Centro con un calo di circa 5-6°C. Nelle zone interne della Sardegna si passerà, in una settimana, dagli attuali 45 gradi a 34. Nel dettaglio, sabato 18: nelle regioni settentrionali caldo e qualche temporale al Nord Est. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale, 45°C in Sicilia e Sardegna. Domenica 19: al Nord più instabile sul Triveneto, soleggiato altrove. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale. Lunedì 20: al Nord meno caldo e qualche temporale. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e ancora caldo eccezionale. (ANSA).