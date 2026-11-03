(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Ultimi rovesci e forte vento sul versante adriatico e al Sud, poi domani si assisterà ad un graduale miglioramento. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi - afferma -il cielo sarà nuvoloso dal Nord-Est lungo l'intera fascia adriatica, al Sud e sulla Sardegna orientale. Ampie schiarite interesseranno il resto d'Italia. Attese precipitazioni tra medio-basso Adriatico e settori meridionali: i rovesci risulteranno più strutturati sulla Puglia e più contenuti su Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria ionica". Deboli nevicate interesseranno le vette più elevate dell'Appennino centro-meridionale. La ventilazione settentrionale manterrà raffiche fino a 50-60 km/h, con mare molto mosso su Adriatico e Ionio. Le temperature minime si attesteranno sui 7-8°C in pianura al Nord, mentre le massime diurne raggiungeranno punte di 18-19°C all'estremo Sud. Domani sono previste ampie schiarite su gran parte della Penisola, con modesti addensamenti lungo la costa adriatica e di una graduale copertura nuvolosa sulla Sardegna. Giovedì 5 sulle Isole Maggiori tornano pioggia e vento con raffiche stimate tra 40 e 50 km/h. Nel dettaglio: - Martedì 3. Al Nord: nuvolosità irregolare sul Nord-Est, soleggiato altrove; minime in pianura sui 7-8°C. Al Centro: precipitazioni lungo la fascia adriatica abruzzese e molisana; deboli nevicate sulle vette appenniniche oltre i 1500-1600 metri; cieli poco nuvolosi sui settori tirrenici. Sud ed Isole: piogge e rovesci più strutturati sulla Puglia e fenomeni più contenuti su Basilicata, Calabria e Sicilia; deboli nevicate sulle cime oltre i 1500-1600 metri; nubi sulla Sardegna orientale; venti tesi con raffiche fino a 50-60 km/h in calo serali e mari molto mossi, localmente agitati al largo; massime fino a 18-19°C. Mercoledì 4. Al Nord: tempo in prevalenza soleggiato. Al Centro: cieli poco nuvolosi; residui addensamenti privi di fenomeni sul medio Adriatico. Sud e Isole: ampie schiarite; nuvolosità in progressivo aumento sulla Sardegna; ventilazione in calo. Giovedì 5. Al Nord: tempo asciutto con velature. Al Centro: nuvoloso. Sud e Isole: piogge di moderata entità su Sardegna e Sicilia; ventilazione meridionale con raffiche fino a 40-50 km/h. (ANSA).