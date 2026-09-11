(ANSA) - ROMA, 11 SET - Ultime ore di residua instabilità atmosferica concentrata in particolare sulle regioni del Centro-Sud e, localmente, sul Nord-Est, poi torna l'anticiclone delle Azzorre che regalerà un fine settimana di sole. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "I fenomeni instabili - afferma - interesseranno inizialmente il basso Lazio e la Campania, per poi trasferirsi gradualmente verso il medio e basso versante adriatico, accompagnati da un generale e sensibile calo delle temperature. Contemporaneamente, alcuni rovesci residui si attarderanno tra Veneto, Venezia Giulia e Romagna, mentre sul resto del Nord e sulle regioni tirreniche centrali si assisterà a un progressivo miglioramento". Domani l'Anticiclone delle Azzorre si estenderà sul Centro-Nord, garantendo cieli prevalentemente sereni con temperature massime che si manterranno sotto i 27-29°C, con un'ulteriore netta attenuazione dell'afa. Al Sud, invece, il tempo si manterrà ancora a tratti incerto: tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si registrerà un ulteriore rinfresco accompagnato da isolati acquazzoni. Domenica si registrerà un ulteriore miglioramento del tempo con ampie schiarite anche sulle estreme regioni meridionali e temperature massime non supereranno i 30°C. Infine i primi giorni della nuova settimana proseguiranno all'insegna della stabilità e del clima mite. A partire da mercoledì, tuttavia, i modelli matematici indicano il possibile avvicinamento di una nuova area di bassa pressione a partire dalle regioni settentrionali. Nel dettaglio: - Venerdì 11. Al Nord: nubi irregolari, qualche residuo acquazzone. Al Centro: rovesci residui. Al Sud: spiccatamente instabile. - Sabato 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, qualche rovescio sulle adriatiche. Al Sud: maltempo in Calabria, Sicilia, solo a tratti sul resto delle regioni. - Domenica 13. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: ultimi fenomeni. Tendenza: nuova settimana stabile fino a mercoledì, poi nuove piogge. (ANSA).