(ANSA) - MILANO, 13 AGO - L'economia in Uk inaspettatamente cresce, a giugno il Pil è cresciuto dello 0,3% mentre gli analisti si aspettavano una contrazione dello 0,1 per cento. Nei tre mesi fino a giugno 2026, rispetto ai tre mesi fino a marzo 2026, il prodotto interno lordo (PIL) reale è cresciuto dello 0,4 per cento. La crescita di giugno, spiega l'ufficio di statistica britannico, "è stata trainata da un aumento dello 0,4% nel settore dei servizi ed è stata parzialmente compensata da cali dello 0,2% nella produzione e dello 0,1% nelle costruzioni". (ANSA).