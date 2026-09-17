(ANSA) - VENEZIA, 17 SET - Un detenuto romeno di 33 anni, in attesa di giudizio per rapina, è evaso stamani, in circostanze da accertare, dalla Casa Circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore. Lo rende noto Gennarino De Fazio, Responsabile della Uil Fp Polizia Penitenziaria. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria e delle forze dell'ordine. "Si tratta - afferma De Fazio - dell'ennesima fuga di un recluso che certifica ancora una volta lo sfascio in cui versa il sistema penitenziario sotto la spinta del sovraffollamento detentivo, le voragini negli organici della Polizia penitenziaria, la fatiscenza delle strutture e delle strumentazioni e la disorganizzazione complessiva". Per De Fazio "è di ogni evidenza che a Venezia 265 detenuti stipati in 158 posti disponibili, con un sovraffollamento del 168%, e 150 agenti assegnati, quando ne servirebbero minimo 240 (-37,5%), costituiscono un mix che determina ricadute e disfunzionalità in ogni campo, ivi compresi quelli della mera vigilanza e della sicurezza. Tanto più in una struttura datata e scarsamente manutenuta come quella veneziana in cui persino il muro di cinta è inagibile". (ANSA).