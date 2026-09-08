(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Una menzogna totale": così l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu risponde all'articolo di Haaretz secondo cui l'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed avvertì personalmente il premier israeliano, in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023, pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre, che Hamas stava pianificando ''un terremoto'' contro Israele. "Il Primo Ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione e non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua", ha dichiarato l'ufficio del premier, citato dai media israeliani tra cui Times of Israel. (ANSA).