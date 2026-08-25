(ANSA) - BRUXELLES, 25 AGO - La Commissione Ue ha ricevuto "rassicurazioni" dall'Italia sul prestito europeo per la difesa Safe e i contatti con Roma "stanno andando nella giusta direzione". Il confronto, ha spiegato il portavoce dell'esecutivo Ue, Thomas Regnier, ha riguardato sia "l'importo finale che l'Italia potrebbe prendere" dei 14,9 miliardi assegnati, sia i tempi della comunicazione attesa da Roma. Bruxelles non conferma la cifra definitiva "perché l'accordo di prestito deve ancora essere firmato". Ma l'Italia ha assicurato che informerà la Commissione "in tempo" per consentire di riallocare eventuali risorse residue. (ANSA).