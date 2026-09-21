(ANSA) - BRUXELLES, 21 SET - Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 in Ue sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per la serata ma, spiegano fonti Ue, "le deliberazioni" da parte dei singoli governi "continuano". Una nuova riunione del Coreper II è prevista per domani mattina alle 8. La bozza di intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Alisher Usmanov e Mikhail Fridman. La deadline per il rinnovo delle sanzioni è domani a mezzanotte. (ANSA).