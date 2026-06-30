(ANSA) - BRUXELLES, 30 GIU - "Se la domanda riguarda la ripresa delle importazioni di gas russo nell'Unione Europea, no, questo non è possibile". Così la portavoce della Commissione europea, Anna-Kaisa Itkonen, nel briefing quotidiano con la stampa rispondendo a una domanda sulle affermazioni di Alice Weidel, presidente del partito di estrema destra Alternative für Deutschland in Germania, sulla ripresa delle importazioni di gas russo. "Abbiamo una legislazione in atto nell'Ue. Proprio questo mese è entrata in vigore un'altra pietra miliare: il divieto di trasporto del gas tramite gasdotto con contratti a breve termine. I prossimi due provvedimenti entreranno in vigore rispettivamente a gennaio e settembre del prossimo anno. Si tratta di una legge già in vigore, pertanto un ritorno indietro non sarebbe possibile", precisa. "Abbiamo anche chiarito a livello politico che non torneremo all'energia russa, anzi, stiamo procedendo al suo divieto e alla diversificazione senza rimpianti". Per quanto riguarda il bando al petrolio russo, "anche questo fa parte della più ampia strategia Repower Eu. Il petrolio sarà incluso, i lavori sono in corso e speriamo di poter presentare la proposta a tempo debito", aggiunge la portavoce. (ANSA).