(ANSA) - BRUXELLES, 10 OTT - "L'Ue sta riducendo la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e continuerà a farlo con determinazione". Lo dice un portavoce della Commissione Ue interpellato dall'ANSA sull'accordo annunciato dal presidente Usa Donald Trump con Vladimir Putin per consentire le esportazioni di gasolio russo. "L'Europa conosce fin troppo bene i costi nascosti legati all'eccessiva dipendenza dagli idrocarburi russi. E l'Europa non vuole alimentare la guerra della Russia contro l'Ucraina. Continuiamo a ritenere necessario un cessate il fuoco che protegga le forniture alimentari mondiali e le infrastrutture energetiche in Ucraina e in Russia". (ANSA).