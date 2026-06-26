(ANSA) - BRUXELLES, 26 GIU - "L'Ue e i suoi Stati membri hanno il diritto sovrano di regolamentare le attività economiche sul proprio territorio, in linea con i nostri valori democratici e gli impegni internazionali. Le imposte sono per loro natura non discriminatorie e si applicano in modo uguale a tutte le grandi imprese, indipendentemente dalla loro origine." Lo dichiara un portavoce della Commissione Ue in merito alla minaccia di Donald Trump di imporre dazi al 100% in caso di digital tax in Europa. "Le misure unilaterali rivolte contro tali politiche legittime sono ingiustificate. Se adottate, l'Ue reagirà in modo rapido e deciso". (ANSA).