(ANSA) - BRUXELLES, 27 OTT - "I dati preliminari indicano che, durante le intense ondate di calore dell'estate 2026, oltre 35.000 persone sono decedute per cause riconducibili al caldo nei paesi europei che hanno fornito i relativi dati". Lo afferma la Commissione europea nella comunicazione sul quadro Ue per la resilienza climatica presentato oggi. "È stata un'estate della verità. Abbiamo assistito a 50.000 decessi in eccesso, di cui, secondo gli scienziati, almeno due terzi sono attribuibili al cambiamento climatico - afferma un funzionario Ue -. Abbiamo visto incendi boschivi, fiumi in secca, reattori nucleari costretti a spegnersi e raccolti andati perduti. La produzione di champagne sarà pari alla metà di quella degli anni scorsi - riferisce la fonte -. Abbiamo anche visto, ad esempio, il virus del Nilo occidentale diffondersi e causare decessi in Europa. Nel complesso, scienziati ed esperti ci dicono che perderemo lo 0,17% del Pil a causa del caldo — limitatamente al periodo tra aprile e settembre di quest'anno — per un costo di 19 miliardi di euro; e si tratta di stime molto prudenti". (ANSA).