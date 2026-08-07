(ANSA) - BRUXELLES, 07 AGO - "Ogni nuovo attacco contro l'Ucraina è un motivo in più per l'Europa per stringere la morsa sulla Russia. In risposta alla recente serie di attacchi aerei russi, l'Ue ha adottato oggi un nuovo elenco di sanzioni rivolte a cinque persone coinvolte nel complesso militare-industriale russo. Con il proprio esercito bloccato sul campo di battaglia, Mosca sta intensificando ulteriormente la sua campagna di terrore contro i civili. L'Ue deve continuare a intensificare la pressione sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra". Lo scrive su X l'Alta rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri Kaja Kallas. (ANSA).