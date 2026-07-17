(ANSA) - BRUXELLES, 17 LUG - "Non si sono registrati progressi nell'iter legislativo relativo alla riforma sulla diffamazione, sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche. Pertanto, si raccomanda all'Italia di portare avanti la riforma garantendo al contempo la libertà di stampa, tenendo conto degli standard europei in materia". E' quanto si legge nelle raccomandazioni all'Italia allegate al Rapporto sullo Stato di diritto 2025 pubblicato dalla Commissione. che richiama il governo sull'accelerazione sulle riforme ancora ferme in materia di conflitti di interesse, lobbying, finanziamento della politica e tutela della libertà di stampa. (ANSA).