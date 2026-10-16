(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - La misura "avrà carattere temporaneo e sarà concepita per ridurre al minimo le distorsioni nel mercato dell'energia elettrica dell'Ue e per preservare gli incentivi agli investimenti a lungo termine nell'energia pulita. Compenserà esclusivamente l'aumento dei costi del gas e non coprirà i costi del sistema Ets, garantendo al contempo il pieno trasferimento dei benefici ai consumatori finali". Lo spiega un portavoce della Commissione in merito all'intesa con Roma sul dl bollette. "Ci aspettiamo che l'Italia notifichi rapidamente i propri piani in conformità con il diritto dell'Unione europea", aggiunge. (ANSA).