(ANSA) - BRUXELLES, 06 NOV - La Commissione europea ritiene in via preliminare che TikTok violi la legge sui servizi digitali (Dsa) per il cosiddetto effetto 'rabbit hole' (tana del coniglio) del suo sistema di raccomandazione dei contenuti. Secondo l'esecutivo Ue, il feed 'Per te' della piattaforma può esporre gli utenti a una sequenza continua e ripetitiva di video, anche su temi legati alla salute mentale e all'immagine del corpo, con possibili effetti negativi sul benessere psicologico, in particolare di minori e adulti vulnerabili. Se le conclusioni saranno confermate, TikTok rischia una multa fino al 6% del fatturato annuo mondiale. Non si è fatta attendere la risposta dell'azienda: "La Commissione ha rilasciato una serie di dichiarazioni che sono sostanzialmente inesatte e travisano l'architettura della nostra piattaforma e il nostro impegno per la sicurezza degli utenti", ha dichiarato un portavoce. "Abbiamo un solido track record nella tutela della nostra community, garantendo al contempo agli utenti un controllo diretto e intuitivo sulla loro esperienza di fruizione dei contenuti", ha aggiunto. (ANSA).