(ANSA) - BRUXELLES, 29 GIU - Sul nuovo disegno di legge sulla caccia approvato al Senato e ora all'esame della Camera, "siamo ancora in una fase preliminare. Siamo in contatto con le autorità italiane. Continuiamo a esserlo, ma per quanto riguarda un eventuale commento sulla legislazione relativa alla caccia al lupo, lo faremo solo dopo che l'iter legislativo in Italia sarà concluso. Tuttavia, è corretto affermare che stiamo seguendo attentamente la questione e ne seguiremo gli sviluppi". Lo afferma la portavoce della Commissione europea, Anna-Kaisa Itkonen, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sulla compatibilità della nuova legge (che prevede di ampliare la platea di specie abbattibili, le aree e il calendario) con il diritto dell'Ue, in particolare con la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat. (ANSA).