(ANSA) - BRUXELLES, 01 OTT - La Commissione Ue è in "contatto con gli Stati membri e con l'amministrazione statunitense" su un eventuale rilascio di scorte di petrolio. Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo europeo al briefing con la stampa su eventuali contatti con gli Usa per sollecitare il rilascio delle scorte di gasolio Usa per evitare di un divieto di esportazione da parte Usa. "Domani ci sarà un'importante riunione del consiglio direttivo dell'Agenzia internazionale per l'energia" per valutare l'ipotesi. "Stiamo mantenendo contatti ad alto livello con l'amministrazione statunitense. Quindi ci sono moltissimi incontri e contatti in corso". (ANSA).