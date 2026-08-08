(ANSA) - MARCINELLE, 08 AGO - "Al momento, non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna. Le autorità spagnole e marocchine hanno operato con efficienza nella gestione del rimpatrio. Dalle autorità spagnole apprendiamo che gli spostamenti illegali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo." Lo spiega all'ANSA un portavoce della Commissione in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen per chi arriva dall'Italia. "In questa fase, è fondamentale concentrare i nostri sforzi per prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate, aggiunge. (ANSA).