(ANSA) - BRUXELLES, 15 SET - Rendere più semplice lavorare in un altro Paese Ue, facendo viaggiare con i lavoratori qualifiche, diritti previdenziali e sanitari. È lo scopo del pacchetto sulla mobilità equa del lavoro presentato dalla Commissione. Oggi 14 milioni di cittadini Ue vivono in un altro Stato membro, stima, e 2 milioni vivono in un Paese e lavorano in un altro. I benefici stimati valgono 6 miliardi al 2040. Una delle principali novità sarà sul riconoscimento delle qualifiche professionali: per le professioni regolamentate i tempi dovrebbero scendere da 4 mesi a un massimo di 11 settimane e con i riconoscimenti automatici, da 3 mesi a 5 settimane. (ANSA).