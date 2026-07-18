(ANSA) - UDINE, 18 LUG - "Molti mi considerano un pazzo e mi disprezzano". Con queste parole Emanuele Franz, scrittore ed editore friulano, ha sintetizzato oggi le reazioni suscitate dalla sua singolare protesta civile, nella centrale piazza Primo Maggio, durante la quale ha sostato inginocchiato per circa 30 minuti in segno di protesta contro l'"edonismo imperante". Vestito di un saio bianco lungo fino ai piedi e con al collo un cartello con la scritta "davanti a me si piegherà ogni ginocchio. Isaia 45,23", Franz è rimasto inginocchiato in un'area prospiciente il santuario della Beata Vergine delle Grazie, nonostante il sole e l'intenso caldo. Assistito da alcuni collaboratori, Franz ha incontrato amici, curiosi e passanti e ha pronunciato il discorso conclusivo della performance. Ha raccontato di avere ricevuto, accanto a manifestazioni di vicinanza, centinaia di insulti e derisioni, comprese accuse di autolesionismo e inviti a rivolgersi a uno psicologo. Franz, che si autodefinisce "filosofo", da diversi giorni aveva scelto di vivere ogni momento della quotidianità in ginocchio nell'ambito del progetto "Vivere in ginocchio 24/24", un'azione contro ciò che lui descrive come "l'edonismo e l'individualismo della società contemporanea". Secondo Franz, proprio queste reazioni avrebbero dimostrato la difficoltà della società ad accettare un gesto gratuito e privo di utilità economica. Nel suo intervento ha richiamato il valore del "piegarsi" davanti al sacro, al mistero della vita e all'altro, collegando la sua iniziativa alla disobbedienza civile di Thoreau e citando Isaia e San Paolo. L'incontro ha rappresentato l'atto conclusivo dell'"inginocchiamento" che durava da alcuni giorni. Franz ha però annunciato che la protesta non finirà qui e che metterà in atto nuove iniziative. Il "filosofo" non è nuovo a questo genere di performance ed esternazioni, in passato è rimasto murato vivo per quattro giorni e, in un'altra performance, trasformando un cassonetto dell' immondizia in giaciglio, vi è rimasto all'interno per giorni trascorrendo le giornate discettando di valori, filosofia, condizione umana. Molto presente e seguito sui social, il provocatorio Emanuele Franz, 46 anni il prossimo 14 agosto, è di Moggio udinese. Si definisce saggista, filosofo e poeta. (ANSA).