(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 29 OTT - Nuovo rinvio del processo di appello per la gestione dei fondi della Santa Sede che ha visto tra i principali protagonisti il cardinale Angelo Becciu che ha sempre rimarcato la sua innocenza. Questa mattina si è tenuta un'udienza lampo, undici minuti, per rinviare tutto a partire dal 26 gennaio 2027. Il presidente della Corte d'appello, monsignor Alejandro Arellano Cedillo, ha comunicato: "L'udienza è dedicata unicamente ed esclusivamente alla calendarizzazione delle prossime udienze di trattazione, oggetto delle prossime udienze la trattazione delle questioni preliminari all'apertura del dibattimento di secondo grado con specifico riguardo all'adempimento delle ordinanza della Corte. Considerate che sono state già depositate le memorie scritte, le udienze che si vanno a fissare saranno perciò dedicate esclusivamente all'illustrazione degli scritti depositati". Dopo aver consultato l'agenda di partici civili, ufficio del Promotore di giustizia e avvocati delle difesa, la corte ha fissato le udienze da martedì 26 gennaio 2027 a venerdì 29 gennaio 2027, dalle 9 alle 13.30 "per la trattazione unica e esclusiva delle questioni preliminari, non entreremo ancora nel merito della causa". L'ordinanza della Corte del 17 marzo aveva impartito l'ordine all'Ufficio del Promotore di Giustizia di depositare in cancelleria la versione integrale di tutti gli atti e documenti del procedimento istruttorio, così da garantire alle difese, che eccepivano il fatto di aver avuto a disposizione materiale parziale e pieno di omissis, il pieno accesso al materiale probatorio raccolto durante le indagini. (ANSA).