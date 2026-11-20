(ANSA) - PARIGI, 20 NOV - La Francia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU dopo la serie di missili lanciati la notte scorsa dalla Russia contro l'Ucraina: lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, in un post su X. "Il Cremlino - scrive Barrot - ha ancora bombardato Kiev. Civili uccisi. Ambasciate di Austria e Olanda colpite. Sono dei crimini. La Francia li condanna con la massima fermezza". "Ho chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - prosegue il ministro - la Russia dovrà dare conto. Piena solidarietà al popolo ucraino, e al fianco dei nostri amici austriaci e olandesi". (ANSA).