(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Si chiamava Antonio Greco, aveva 80 anni ed era residente a Collegno l'uomo ucciso a coltellate, alle porte di Torino, nella tarda serata di ieri in piazza IV Novembre, all'angolo con via Tampellini, al culmine di una lite stradale con un automobilista Nell'aggressione è rimasto ferito anche il figlio della vittima, di 52 anni, che era con il padre e ha riportato una ferita a un braccio, provocata dalla stessa arma, durante una colluttazione. Trasportato all'ospedale Martini di Torino, le sue condizioni non sono gravi. Per Antonio Greco, invece non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi prestati dalla Croce Verde, che ha la sede a pochi metri da dove è avvenuta l'aggressione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pensionato stava attraversando la carreggiata, non sulle strisce pedonali, quando una Citroen avrebbe rischiato di investirlo. Ne sarebbe nato un diverbio con il conducente che, dopo essere sceso dall'auto, avrebbe estratto un coltello e colpito l'ottantenne, pare alle spalle, per poi allontanarsi a bordo della vettura. Le indagini, avviate nell'immediatezza dai carabinieri della Compagnia di Rivoli, hanno portato nella notte al fermo di un uomo, sospettato di essere il presunto autore dell'omicidio. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero che coordina le indagini è Giacomo Barbara della procura di Torino. (ANSA).