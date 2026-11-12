Si è scusato per quello che ha fatto sia con la famiglia della vittima sia con i suoi genitori il 17enne ex pugile imputato di omicidio volontario per la morte di Giacomo Bongiorni, il passante ucciso a botte davanti al figlio a Massa la sera dell'11 aprile in una discussione in strada, durante una passeggiata. Stamattina il giovane è stato interrogato dalla giudice Martina Scuderoni nell'udienza preliminare che si è tenuta al tribunale dei minori di Genova perché ha chiesto di essere processato in abbreviato. "Mi ha aggredito e mi sono difeso" ha detto il ragazzo, assistito dal legale Nicola Forcina, spiegando che gli era sembrato che la vittima avesse una bottiglia in mano. E alla gup che gli ha fatto confermare di essere stato un giovane pugile professionista che doveva essere consapevole della potenza dei suoi colpi ha risposto che in quel momento non ci ha pensato. L'udienza è stata rinviata perché gli altri due imputati minorenni, accusati di rissa e di lesioni personali per quelle inflitte al cognato di Bongiorni, Gabriele Tognocchi, chiederanno anche loro il rito abbreviato ma i loro legali oggi avevano entrambi un legittimo impedimento. La prossima udienza è fissata il 17 dicembre per la riunificazione dei tre procedimenti e nella successiva udienza, il 21 gennaio potrebbe arrivare la sentenza. All'udienza erano presenti i legali Pietro Bogliolo e Marco Marino che rappresentano i famigliari della vittima e del ferito, che si sono costituiti parte civile nel procedimento in corso a Massa nei confronti dei due maggiorenni coinvolti, Alexandru Miron, di 23 anni, e Eduard Alin Carutsu, di 19 anni, accusati di omicidio volontario aggravato dalla presenza di minori e di rissa aggravata. (ANSA).