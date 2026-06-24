(ANSA) - PESARO, 24 GIU - La Corte d'Assise di Pesaro ha inflitto l'ergastolo a Ezio Di Levrano, 54 anni, per l'omicidio della moglie Ana Cristina Duarte, 38 anni, con crudeltà, per futili motivi e abietti, maltrattamenti, con otto coltellate nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2024 a Saltara di Colli al Metauro (Pesaro Urbino). La decisione dei giudici è arrivata dopo quattro ore di camera di consiglio. Il delitto, per il quale non è stata riconosciuta la premeditazione. sarebbe stato commesso dopo anni di maltrattamenti subiti dalla donna uccisa nella casa dove si trovavano anche i tre figli della coppia. Il difensore di Di Levrano, Salvatore Asole, ricorrerà in appello dopo aver letto la motivazione del verdetto. (ANSA).