(ANSA) - TREVISO, 17 NOV - E' stata condannata a tre anni e mezzo di reclusione per eccesso colposo in legittima difesa ma nei suoi confronti è caduta l'accusa di omicidio volontario per il quale la Procura aveva chiesto una pena detentiva di 21 anni. E' l'epilogo odierno del processo che si è svolto a Treviso a carico di Barbara Mazzariol, 56 anni, che il 16 marzo del 2025 uccise a coltellate il compagno, Mauro Pereni (67), nella loro casa di Preganziol (Treviso). A chiamare i soccorsi ed attendere i carabinieri fu la stessa donna. L'uomo morì poche ore dopo per la gravità delle ferite riportate. I giudici della Corte d'Assise di Treviso ha accolto oggi le tesi della difesa secondo la quale il gesto sarebbe stato provocato dal tentativo di difendersi da un'aggressione a sfondo sessuale respinta e che aveva perciò innescato la violenza dell'uomo. (ANSA).