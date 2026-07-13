(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - È iniziato in Corte d'Assise alla Spezia il processo a Zouhair Atif, 19 anni, lo studente maghrebino che ha ucciso, il 16 gennaio, il suo compagno di scuola egiziano Abanoub Youssef, suo coetaneo all'interno dell'istituto tecnico Einaudi-Chiodo della Spezia. Il pm Giacomo Gustavino ha chiesto il giudizio immediato per l'imputato che è accusato di omicidio aggravato. Atif Zouhair, difeso dall'avvocato Enzo Frediani, ha fornito la sua versione di quanto è successo ribadendo di aver acquistato il coltello che poi ha portato a scuola in un negozio del centro proprio la mattina dell'omicidio. I familiari di Abanoub si sono costituiti parte civile. (ANSA).