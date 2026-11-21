(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per Emiliano Milza, il restaurant manager, 50 anni, accusato di essere il mandante e l'organizzatore dell'omicidio della compagna Franka Ludwig, 52 anni, allo scopo di incassare i premi da oltre 3 milioni di euro delle assicurazioni sulla vita intestate all'estetista tedesca. La donna fu trovata morta su un sentiero di montagna, nel comune di San Godenzo (Firenze) il 2 luglio 2025, nella messinscena di un incidente. In realtà le ricostruzioni degli inquirenti dicono che fu uccisa. Insieme a Milza va a processo anche la presunta complice Simona Hirsch, accusata di aver ucciso l'amica Franka, portandola in auto stordita dai sedativi su quel sentiero, poi di averla massacrata con un masso e ripassando sul suo corpo con la vettura per simulare un incidente stradale. Rischia - per la stessa vicenda - il processo con l'accusa di frode assicurativa anche una consulente finanziaria. Avrebbe individuato per Milza le compagnie assicurative a cui rivolgersi per l'acquisto di polizze che prevedevano la triplicazione dell'importo in caso di morte per incidente stradale. L'udienza preliminare è stata fissata il 4 dicembre di fronte al giudice Alessandro Azzaroli. (ANSA).