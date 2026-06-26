(ANSA) - LUCCA, 26 GIU - Il gip di Lucca ha convalidato il fermo eseguito per duplice omicidio volontario a carico di Piero Moriconi, 63 anni, che il 24 giugno, ha ucciso la moglie Kety Andreoni di 52 anni e il figlio Mirko, 24 anni, all'esito dell'udienza tenuta stamani. Il gip ha anche deciso la misura cautelare in carcere. Piero Moriconi pertanto resta detenuto nel penitenziario di Lucca. Al 63enne, che da domani dovrebbe avere un nuovo avvocato difensore, la pm Elena Leone ha contestato il duplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela. La procura intanto, dopo gli esami medico legali, ha liberato le salme delle due vittime. I funerali si terranno lunedì prossimo nella chiesa di Pieve di Camaiore, vicino alla casa dove c'è stato il duplice omicidio, in via della Costa. Stasera in memoria delle vittime è prevista una fiaccolata che parte dal capoluogo e raggiunge la frazione. I funerali di Kety Andreoni, 51 anni, e del figlio 24enne Mirko Moriconi, si terranno lunedì prossimo alle 17 alla chiesa di Pieve di Camaiore. Le salme arriveranno dall'obitorio dell'ospedale di Lucca intorno alle 13. (ANSA).