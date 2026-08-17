(ANSA) - VENEZIA, 17 AGO - Un uomo di 43 anni, Dino Keber, di Dolo (Venezia), è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione, dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna, Tania Terrin, 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara (Venezia). La scoperta dei due cadaveri - scrive il sito de La Nuova Venezia - è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo confermano oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riserbo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal Questore di Venezia. (ANSA).