(v. 'Anziana trovata morta in casa, al vaglio...' delle 00:52) (ANSA) - PESCARA, 06 AGO - E' stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ieri sera ha ucciso a martellate la nonna in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio. (ANSA).