(ANSA) - VERONA, 01 AGO - Potrebbe tenersi già lunedì l'udienza di convalida dell'arresto di Andrea Rizzardi Recchia, il 52enne finito in carcere a Verona con l'accusa di avere ucciso a coltellate la madre, Grazia Rizzardi, 80 anni, e malata di Alzheimer ieri mattina nella casa in cui vivevano l'anziana ed il figlio, nel quartiere di Borgo Venezia. Il movente non è stato ancora chiarito e probabilmente emergerà nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Laureato in architettura a Venezia nel 2004 dopo gli studi all'Istituto d'arte di Verona, Andrea Guerrieri Rizzardi risulta cancellato dall'albo dell'Ordine degli architetti della provincia di Verona, ed era attivo come pittore. Su Facebook gestiva una pagina, "Andrea Rizzardi Recchia paintings", dove spicca un post di 10 anni fa con un dipinto selezionato da Vittorio Sgarbi per una mostra a Venezia, una delle numerose in cui sono state esposte opere del 52enne. E alcuni vicini di casa hanno raccontato di avere ricevuto un quadro in dono da Andrea Rizzardi Recchia. In Questura, dopo il fermo da parte della Polizia, l'uomo ha fatto le prime ammissioni. L'udienza di convalida davanti al Gip Carola Musio permetterà di ricostruire i dettagli di quello che è successo la notte e la mattina tra giovedì e venerdì: alcuni testimoni avrebbero riferito di avere sentito delle urla, ma non è confermato se ci sia stata una lite tra madre e figlio. Il magistrato Alberto Sergi, che coordina l'indagine affidata alla Squadra mobile, valuterà in queste ore anche se disporre l'autopsia per accertare il numero di coltellate inferte sull'anziana vittima. (ANSA).