(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Ha travolto un motociclista che ora lotta per la vita in ospedale e poi un pedone, che ha avuto lesioni meno gravi, fuggendo senza prestare soccorso. Il conducente dell'auto è stato poi arrestato per omissione di soccorso e lesioni gravissime dagli agenti della Polizia locale di Milano ed è risultato positivo all'alcoltest (tasso alcolemico di 0.91) E' accaduto intorno a mezzanotte in una zona est della città. Una Mercedes, a un incrocio, non ha rispettato la precedenza, travolgendo un motociclista. Dopo l'urto, il conducente è fuggito e ha investito un pedone, sempre senza fermarsi. Le indagini del personale del Nucleo Radiomobile della Polizia locale hanno individuato il veicolo e l'hanno fermato in tangenziale nord. Il conducente, un ucraino di 37 anni, è stato arrestato. (ANSA).