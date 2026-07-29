(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ha disposto il blocco dell'accesso per gli utenti italiani al sito web Escort Advisor. La decisione, assunta il 7 luglio, è annunciata oggi sul sito dell'Agcom. Si tratta del terzo provvedimento - spiega l'Autorità - adottato in attuazione dell'art.13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge del 13 novembre 2023, n. 159 (cd. Decreto Caivano), nei confronti di siti web e piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico per non aver posto in essere efficaci strumenti di verifica dell'età dei propri utenti, secondo le indicazioni tecniche e di processo definite nella delibera dell'Autorità n. 96/25/Cons del maggio 2025. In particolare, con la delibera n. 171/26/Cons l'Autorità ha accertato che la società DonTouch SA, stabilita in Svizzera e dunque, fuori dall'Unione europea, gestore del sito web citato, non ha provveduto a implementare sistemi di verifica dell'età, non ottemperando così alla diffida Agcom, che aveva fissato un termine entro cui il sito avrebbe dovuto adeguarsi alle prescrizioni normative. L'ordine di procedere alla disabilitazione dell'accesso mediante blocco del Dns è stato notificato ai fornitori di accesso italiani (mere conduit) i quali sono tenuti a darvi esecuzione entro due giorni dalla notifica della delibera, bloccando l'accesso al sito web Escort Advisor per tutti gli utenti italiani, fino al ripristino da parte della società DonTouch SA delle condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida impartita dall'Autorità. Prosegue dunque l'attività di vigilanza e sanzionatoria dell'Autorità - conclude la nota - nei confronti dei soggetti che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, inclusi nell'elenco disponibile al sito www.agcom.it. (ANSA).