(ANSA) - ROMA, 13 SET - "L'escalation delle azioni russe sta diventando una realtà e ne emergono esempi sempre più vicini al nostro confine". Lo ha affermato il primo ministro polacco Donald Tusk durante un briefing straordinario con i servizi di sicurezza che è stato convocato dopo l'attacco russo ad un treno in territorio ucraino vicino al confine polacco. Lo riporta l'agenzia Pap. "Gli attacchi sferrati nella notte indicano che i russi sono pronti a impiegare equipaggiamenti più pericolosi di quelli utilizzati finora, nello specifico droni a propulsione a getto - ha riferito Tusk -. Ciò che sappiamo e che possiamo prevedere è che le prossime settimane e i prossimi mesi saranno caratterizzati da un'attività fortemente intensificata da parte della Russia e, purtroppo, non possiamo escludere che tale escalation si estenda anche al nostro territorio". (ANSA).