(ANSA) - GOLFO ARANCI, 26 GIU - Una turista di 38 anni di nazionalità tedesca è deceduta questo pomeriggio mentre si trovava sull'arenile della Spiaggia Bianca a Golfo Aranci. Sul posto sono giunti gli uomini della Guardia Costiera e il personale del 118, che ha tentato di rianimare la donna invano. Le cause del decesso sono in fase di accertamento, ma da quanto si apprende sembrerebbe si sia trattato di un malore, probabilmente un infarto. Sempre sullo stesso tratto di costa un altro intervento ha coinvolto il personale medico del 118 chiamato per il salvataggio di un bambino con un principio di annegamento. Stabilizzato sulla spiaggia, il piccolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. (ANSA).