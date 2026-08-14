(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Un turista israeliano di 58 anni è stato rapinato ieri del proprio Rolex Daytona del valore di 50mila euro in via Silvio Pellico nel pieno centro di Milano, accanto a piazza Duomo e alla Galleria. L'uomo, che era con la moglie, ha raccontato alla Polizia che mentre si dirigeva da un hotel verso un taxi è stato avvicinato da due uomini, a suo dire nordafricani, che gli hanno strappato l'orologio per poi fuggire in due direzioni diverse. L'uomo per non perdere l'aereo ha preferito fare denuncia successivamente. (ANSA).