(ANSA) - SANTA MARIA NAVARRESE, 19 AGO - Un turista 75enne originario di Bellinzona, in Svizzera, con domicilio a nella frazione di Tancau, è morto a causa di un malore, questa mattina, sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese, sulla costa ogliastrina. L'uomo è stato soccorso dai bagnini di una struttura balneare sulla spiaggia e poi dagli operatori del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante i prolungati tentativi per rianimarlo, è morto fra le braccia dei suoi soccorritori. (ANSA).