(ANSA) - MATERA, 11 NOV - "Da questa edizione di Roots-In emerge un sentimento di fiducia maggiore rispetto al passato, maturato anche grazie alle iniziative realizzate nel corso del 2026. La fiducia è un ingrediente indispensabile per continuare a investire nel turismo in Basilicata e credere sempre di più nella valorizzazione del territorio". Lo ha detto all'ANSA la direttrice generale dell'Apt Basilicata, Margherita Sarli, al termine della quinta edizione di Roots-In, la Borsa internazionale del turismo delle origini, che si è svolta a Matera. "Abbiamo rafforzato - ha continuato - le relazioni con le sedi estere dell'Enit, che hanno selezionato i buyer arrivati a Matera, e con gli stessi operatori internazionali, che hanno avuto l'opportunità di incontrare i seller lucani e quelli provenienti da tutta Italia. Roots-In è una piattaforma internazionale che va ben oltre i confini della Basilicata". Per la direttrice sono stati "numerosi gli spunti di approfondimento, le nuove connessioni e le opportunità di lavoro, emersi sia dagli interventi dei relatori sia dal confronto con gli stakeholder del territorio e le associazioni". Per questo, ha evidenziato, questa nuova edizione è "un percorso che ci incoraggia a continuare a investire - ha concluso - nella promozione della Basilicata, attraverso un'attività sempre più intensa di comunicazione e marketing, per valorizzare il territorio e creare nuove occasioni di incontro con i mercati nazionali e internazionali". (ANSA).