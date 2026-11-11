(ANSA) - MATERA, 11 NOV - "Gli australiani che arrivano in Italia non sono turisti da fine settimana, ma soggiornano generalmente per tre o quattro settimane. Sono visitatori che rimangono a lungo, spendono molto e rappresentano un'opportunità economica importante, soprattutto per i territori più piccoli". Lo ha detto all'ANSA Emanuele Attanasio, responsabile di Enit Australia-Nuova Zelanda, a Matera per la quinta edizione di 'Roots-In'. La Borsa internazionale del turismo delle origini è organizzata da Apt e Regione Basilicata, in collaborazione con Enit e con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Per il mercato australiano - ha aggiunto - questa iniziativa è particolarmente importante, perché siamo ormai alla terza, quarta e quinta generazione di discendenti degli italiani emigrati. Il turismo delle radici permette di andare oltre le tradizionali città d'arte e scoprire piccoli borghi, centri meno conosciuti e regioni come la Basilicata". Secondo Attanasio "è fondamentale il ruolo delle istituzioni e delle agenzie regionali di promozione turistica. Roots-In permette agli operatori internazionali - ha concluso - di incontrare direttamente quelli locali e conoscere prodotti e servizi che altrimenti difficilmente avrebbero l'opportunità di inserire nei propri cataloghi". (ANSA).